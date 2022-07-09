Байден подписал указ о выделении Киеву очередного транша военной помощи на 400 миллионов долларов

Байден подписал указ о выделении Киеву очередного транша военной помощи. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден подписал указ о выделении Киеву очередного транша военной помощи. Речь идет о 400 миллионах долларов, сообщила пресс-служба Белого дома в пятницу 8 июля.

«Я делегирую государственному секретарю полномочия направить до 400 миллионов долларов на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное обучение и подготовку для предоставления помощи Украине», - цитирует Байдена РИА Новости.

В то же время Байден назвал рекордный рост цен на бензин и инфляцию в США «субпродуктом помощи Украине».

Напомним, в мае сенат США одобрил пакет помощи Украине на 40 млрд долларов. 81 сенатор проголосовал «за» это решение, 11 – против.

Тем временем Украина продает западное оружие России по цене лома.

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