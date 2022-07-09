Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика9 июля 2022 4:28

Посольство России обвинило США в попытке затянуть конфликт на Украине поставками HIMARS

Дипломаты обратили внимание, что американские РСЗО используются для ударов по мирному населению
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
РСЗО Himars Украина использует для ударов по мирным жителям

РСЗО Himars Украина использует для ударов по мирным жителям

Фото: REUTERS

Поставки на Украину американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) Himars являются попыткой Соединенных Штатов затянуть конфликт. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства России в Вашингтоне в субботу, 9 июля 2022 года.

"За этим решением стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой, компенсировать через отправку вооружений множащиеся потери нацбатальонов и ВСУ", - уточнили дипломаты.

Российские дипломаты обратили внимание, что американские РСЗО используются для ударов по мирному населению, в том числе, Донецка.

Так, несколько дней назад при одном из ударов украинских боевиков погибла десятилетняя девочка, а общее число погибших детей от действий Украины в республиках Донбасса превысило 150 человек.

"Своими действиями Вашингтон не приближает мир, а напротив -подталкивает украинские власти к новым кровавым преступлениям", - заключили в посольстве.

Как писал сайт kp.ru, Соединенные Штаты намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи, который включает четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) Himars и боеприпасы к ним. На сегодня поставлены восемь таких систем. С учетом нового пакета помощи в сумме их число достигнет 12.

Напомним, несколькими днями ранее российские вооруженные силы уничтожили две пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) Himars в Донецкой народной республике (ДНР). Удары нанесены высокоточными ракетами воздушного базирования. Также уничтожены два склада боеприпасов к РСЗО Himars.