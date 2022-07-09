Посольство России обвинило США в попытке затянуть конфликт на Украине поставками HIMARS

РСЗО Himars Украина использует для ударов по мирным жителям Фото: REUTERS

Поставки на Украину американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) Himars являются попыткой Соединенных Штатов затянуть конфликт. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства России в Вашингтоне в субботу, 9 июля 2022 года.

"За этим решением стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой, компенсировать через отправку вооружений множащиеся потери нацбатальонов и ВСУ", - уточнили дипломаты.

Российские дипломаты обратили внимание, что американские РСЗО используются для ударов по мирному населению, в том числе, Донецка.

Так, несколько дней назад при одном из ударов украинских боевиков погибла десятилетняя девочка, а общее число погибших детей от действий Украины в республиках Донбасса превысило 150 человек.

"Своими действиями Вашингтон не приближает мир, а напротив -подталкивает украинские власти к новым кровавым преступлениям", - заключили в посольстве.

Как писал сайт kp.ru, Соединенные Штаты намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи, который включает четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) Himars и боеприпасы к ним. На сегодня поставлены восемь таких систем. С учетом нового пакета помощи в сумме их число достигнет 12.

Напомним, несколькими днями ранее российские вооруженные силы уничтожили две пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) Himars в Донецкой народной республике (ДНР). Удары нанесены высокоточными ракетами воздушного базирования. Также уничтожены два склада боеприпасов к РСЗО Himars.