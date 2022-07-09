В резиденцию президента Шри-Ланки ворвались протестующие

Протестующие прорвались в президентскую резиденцию Фото: Кадр видео

Протесты набирают силу в переживающей тяжелейший экономический кризис Шри-Ланке. В субботу, 9 июля 2022 года, толпа протестующих ворвалась в резиденцию президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы. Об этом сообщает Agence France-Presse.

По данным источника агентства, президент успел покинуть свою резиденцию всего за несколько минут до того, как внутрь ворвались недовольные люди. Информация о текущем местоположении главы государства не раскрывается.

Напомним, Шри-Ланка столкнулась с истощением запасов топлива. Поставки нефтепродуктов в Шри-Ланку прекратились из-за задолженности Коломбо за уже поставленные бензин и дизельное топлива, а также отсутствия гарантий оплаты последующих поставок.

Бензина уже не хватает даже экстренным службам. Кроме этого, есть дефицит импортной еды и лекарств.

Усугубляется ситуация занесением Шри-Ланки в черный список из-за невыполнения долговых обязательств. Правительство Шри-Ланки объявило дефолт.

Экономика островной страны фактически рухнула. Все началось в 2020-м – из-за ковида Шри-Ланка потеряла деньги от туризма, а это было 10% ВВП. Дальше подорожавшие удобрения привели к неурожаю чая.