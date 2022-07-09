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В мире9 июля 2022 10:27

Президент Шри-Ланки улетел из страны после захвата его резиденции

Информацию подтвердил бывший посол государства в РФ
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Президент, предположительно, улетел из Шри-Ланки

Президент, предположительно, улетел из Шри-Ланки

Фото: Кадр видео

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, предположительно, улетел из страны после захвата протестующими его резиденции в субботу, 9 июля 2022 года. Информацию подтвердил ТАСС экс-посол Шри-Ланки в России Удаянга Виратунга.

"По моей информации, он уже покинул страну на самолете", - уточил Виратунга.

Кроме того, в социальных сетях и средствах массовой информации появилась запись, на которой, предположительно, президентский кортеж прибывает в аэропорт.

Как ранее писал сайт kp.ru, толпа протестующих ворвалась в резиденцию президента Шри-Ланки. Французские журналисты утверждают, что глава государства успел покинуть свою резиденцию всего за несколько минут до того, как внутрь ворвались недовольные люди.

Напомним, оказалась в тяжелейшем экономическом кризисе, который усугубился катастрофическим дефицитом топлива, которое Шри-Ланке попросту не на что приобрести.