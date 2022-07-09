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Политика9 июля 2022 10:55

Запорожская область попросила помощи у России из-за отключения газоснабжения Киевом

Военно-гражданская администрация региона просит Москву прислать электроприборы
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Украина отключила газоснабжение Запорожской области

Украина отключила газоснабжение Запорожской области

Фото: REUTERS

Украина отключила газоснабжение Запорожской области, в связи с чем военно-гражданская администрация (ВГА) региона обратилась за помощью к России. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава ВГА Евгений Балицкий в субботу, 9 июля 2022 года.

"Повреждений газовой трубы нет. Мы понимаем, нас отключили. Киевский режим не нуждается в Запорожской области, ни в людях, ни в области, - написал Баликций. - Это их методы, которыми они действовали и в Крыму. Методы геноцида, - отключая людям воду, газ, электричество."

В частности, местные власти попроси российское правительство прислать электроприборы промышленного и бытового назначения.

Как ранее писал сайт kp.ru, член главного совета ВГА региона Владимир Рогов заявил, что жители Запорожской области могут избежать мобилизации в Вооруженные силы Украины, если прибудут на освобожденную Россией территорию. Он напомнил, что на подконтрольной Киеву территории запретили выезд военнообязанных мужчин, поэтому при пересечении границы следует проявлять осторожность.

Напомним, Владимир Рогов также рассказал, что власти Запорожской области заявили, что Атомная электростанция в Энергодаре (Запорожская АЭС) "рано или поздно" перейдет под управление России, а процесс, по их мнению, будет проходить максимально аккуратно.