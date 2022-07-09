Протестующие оккупировали бассейн в захваченной резиденции президента Шри-Ланки Фото: Кадр видео

Участники акции протеста, захватившие резиденцию президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы, делятся фото и видео с места происшествия.

На кадрах видно, что тяжелая экономическая ситуация в стране, из-за которой начались протесты, не мешает им отвести душу в президентских "хоромах".

В частности, люди плавают в бассейне, отдыхают на президентских кроватях, питаются за его столом и роются в личных вещах главы государства.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Шри-Ланки покинул резиденцию за несколько минут до захвата, после чего покинул страну на самолете. Сведения об отбытии Раджапаксы из государства экс-посол Шри-Ланки в России Удаянга Виратунга.

Напомним, Шри-Ланка столкнулась с истощением запасов топлива. Поставки нефтепродуктов в Шри-Ланку прекратились из-за задолженности Коломбо за уже поставленные бензин и дизельное топлива, а также отсутствия гарантий оплаты последующих поставок.