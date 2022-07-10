Российский сенатор предостерег Европу от «самой большой глупости»

Сенатор Пушков заявил, что принятие Украины в европейские институты будет "большой глупостью". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Европа совершит «самую большую глупость», если примет Украину в свои институты. Такое мнение Пушков высказал в субботу 9 июля.

«Самая большая глупость, которую может совершить «старая Европа», - это официально принять Украину в европейские институты», - написал сенатор в Telegram.

Пушков апеллировал к примеру стран Прибалтики.

«Старая Европа уже сделала себя заложницей истеричных и потенциально опасных решений прибалтийских республик», - считает сенатор.

По мнению Пушкова, в случае вступления Украины в ЕС европейские страны «станут обьектом удвоенных истерик, постоянных провокаций с целью втянуть Европу в войну с Россией, неумеренных требований и постоянного политического шантажа».

Ранее Алексей Пушков предрек Евросоюзу раскол из-за Украины.

Напомним, в июне Украина получила статус кандидат в члены Евросоюза.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина по-прежнему будет стремиться стать членом НАТО. Зеленский мотивировал это тем, что членство в НАТО является единственной гарантией безопасности Украины.