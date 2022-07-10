Эксперт Роспотребнадзора заявила, что коронавирус стал неотличимым от обычного ОРВИ

Коронавирус по симптомам стал неотличимым от обычных ОРВИ. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Коронавирус по симптомам стал практически неотличимым от обычного ОРВИ. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Тем не менее записывать ковид в обычные и нестрашные сезонные инфекции рано. Эксперт рассказала, в чем коварство коронавирусной инфекции, которая, протекая относительно легко, может спровоцировать обострение тяжелых заболеваний.

«Он остается коварным, вызывая обострения или манифестацию различных аутоиммунных заболеваний, заболеваний кожи, легких, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы с развитием различных тромбоэмболических осложнений», - цитирует Пшеничную РИА Новости.

Напомним, в Европе и Америке наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.

Ранее глава комиссии Lancet Сакс признался, что коронавирус создали в лаборатории.

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