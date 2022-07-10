Роскомнадзор ограничил доступ к сайту немецкой газеты Die Welt Фото: REUTERS

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту ежедневной немецкой газеты Die Welt. Это следует из данных сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам или страницам сайтов в интернете.

Уточняется, что ведомство приняло соответствующие решение по требованию Генеральной прокуратуры РФ, в соответствии с регламентом блокировки ресурсов, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, а также участию в незаконных массовых акциях.

Как писал сайт kp.ru, в универсальном сервисе проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета поясняется, что наличие сайта в реестре не говорит об его полной блокировки, а доступ может быть ограничен к отдельной странице в интернете.

Напомним, в конце июня Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал сайт британского газеты The Daily Telegraph. Сообщалось, что доступ к сайту был ограничен из-за фейков о специальной военной операции России на Украине. Незадолго до этого ведомство ограничило доступ к сайтам USA.one и Germania.one, также по требованию Генеральной прокуратуры России.