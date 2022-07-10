Троих подозреваемых в поджоге резиденции премьера Шри-Ланки задержала полиция Фото: REUTERS

Сотрудники полиции Шри-Ланки задержали трех подозреваемых в поджоге резиденции премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе. Теперь правоохранители ведут поиск других участников беспорядков

Как передает ланкийская газета Daily Mirror, были задержаны молодые люди в возрасте 19, 24 и 28 лет, которые входили в число сотен протестующих, прорвавших минувшей ночью оцепление и ворвавшихся в резиденцию главы правительства в Коломбо.

Напомним, в субботу, 9 июля, толпа протестующих ворвалась в резиденцию премьера Шри-Ланки, а также в резиденцию президента страны Готабаи Раджапаксы, который успел покинуть помещение за несколько минут до того, как внутрь ворвались участники простата.

Как писал сайт kp.ru, протесты в Шри-Ланки начались на фоне истощения запасов топлива. Поставки нефти прекратились из-за задолженности за уже поставленные бензин и дизельное топливо. В итоге бензина в стране не хватает даже экстренным службам, а также возник дефицит импортной еды и лекарств.