Минобороны Франции заявило о поддержании связи с военным ведомством России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Франции поддерживает контакты с коллегами из России. Такое заявление сделал глава французского военного ведомства Себастьен Лекорню.

Министр отметил, что Париж «не воюет» с Москвой, а французское военное ведомство поддерживает связь с военными и гражданскими чиновниками из России, поскольку полностью блокировать каналы связи с российской стороной нельзя.

«Мы не воюем с Россией. Продолжаются контакты … нельзя полностью блокировать каналы связи с Москвой», - заявил глава французского военного ведомства в интервью изданию Le Journal du Dimanche.

По словам Лекорню, Франция выполняет функцию силы, которая обеспечивает баланс. «Украина нуждается в том, чтобы мы продолжали играть эту роль», - добавил министр.

Напомним, накануне французский президент Эмманюэль Макрон прокомментировал призывы украинского коллеги Владимира Зеленского объявить Россию «спонсором терроризма», отметив, что Париж не разделяет «подобной методологии», указав на то, что страна предпочитает «руководствоваться юридическим подходом».