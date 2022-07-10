Инфекционист предупредил о возможном росте заболеваемости коронавирусом в России

Инфекционист предупредил о возможном росте заболеваемости коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России возможен с середины августа и осенью текущего года. Такой прогноз дал врач-инфекционист Евгений Тимаков, отметив, что люди могут заболевать повторно через полгода после перенесенного коронавируса, а вопрос будет стоять в тяжести протекания COVID-19 и количестве госпитализированных.

«Прошло полгода, иммунитет снижается, и люди будут заболевать повторно... Рост заболеваемости в любом случае будет - примерно с середины августа и осенью. Вопрос будет стоять в тяжести протекания инфекции», - заявил специалист.

Тимаков уточнил, что согласно статистке, на данный момент рост числа госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией в России не зарегистрировал. Эксперт считает, что в дальнейшим эпидситуация будет зависеть от того, насколько снизился у людей иммунитет к коронавирусу, а также от появления новых мутаций COVID-19.

Напомним, накануне коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России достиг отметки 1,13, что стало максимумом с 13 февраля 2022 года. Согласно данным оперативного штаба, за последние сутки в стране выявили более 3,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, а госпитализированы 748 человек.