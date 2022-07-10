Совет Госдумы планирует провести внеочередное заседание 11 июля 2022 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Совет Думы в понедельник, 11 июля, обсудит возможность проведения внеочередного заседания 15 июля.

"Необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что накопились вопросы, требующие неотложного решения. В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы", - говорится в сообщении в Telegram-канале парламента.

Отмечается, что такое поручение дал спикер Вячеслав Володин.

Накануне президент России Владимир Путин после окончания весенней сессии парламента встретился с главами думских фракций. Президент в лучших традициях блеснул своим красноречием. "Комсомольская правда" собрала главные его фразы.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил ,что в России необходимо ввести запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей. По его словам, это позволит укрепить институт семьи. Как отметил он, с выходом России из Совета Европы требования узаконить в РФ однополые браки ушли в прошлое.