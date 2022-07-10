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Общество10 июля 2022 20:18

Совет Госдумы планирует провести внеочередное заседание 11 июля 2022 года

Отмечается, что такое поручение дал спикер Вячеслав Володин
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Совет Госдумы планирует провести внеочередное заседание 11 июля 2022 года

Совет Госдумы планирует провести внеочередное заседание 11 июля 2022 года

Фото: Евгения ГУСЕВА

Совет Думы в понедельник, 11 июля, обсудит возможность проведения внеочередного заседания 15 июля.

"Необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что накопились вопросы, требующие неотложного решения. В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы", - говорится в сообщении в Telegram-канале парламента.

Отмечается, что такое поручение дал спикер Вячеслав Володин.

Накануне президент России Владимир Путин после окончания весенней сессии парламента встретился с главами думских фракций. Президент в лучших традициях блеснул своим красноречием. "Комсомольская правда" собрала главные его фразы.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил ,что в России необходимо ввести запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей. По его словам, это позволит укрепить институт семьи. Как отметил он, с выходом России из Совета Европы требования узаконить в РФ однополые браки ушли в прошлое.