Володин призвал ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей Фото: Тимур ХАНОВ.

В России необходимо ввести запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей, считает председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Это позволит укрепить институт семьи, заявил политик.

«Нам необходимо укреплять институт семьи, окружать наших близких любовью, заботой и вниманием. Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились. Правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей», – написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале.

Как отметил Володин, с выходом России из Совета Европы требования узаконить в РФ однополые браки ушли в прошлое.

Как писал сайт kp.ru, в начале июня этого года в Госдуму внесли законопроект, предполагающий штрафы до 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ в России. Законопроект внесен Законодательным собранием Севастополя.

Документом предлагается штрафовать не только за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, но и за пропаганду ЛГБТ в целом среди любой аудитории.