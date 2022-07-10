Глава МИД Британии Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра Фото: REUTERS

Глава МИД Британии Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра.

"Я буду бороться на выборах как консерватор и править как консерватор", - написала Трасс в статье для газеты Telegraph.

Министр также пообещала снижать налоги "с первого дня" премьерства.

Как ранее писал сайт kp.ru, Борис Джонсон объявил, что принял решение покинуть свой пост. Помимо этого, он планирует покинуть должность лидера Консервативной партии. Джонсон поблагодарил тех, кто голосовал за Консервативную партию. Он объяснил, что продолжал выполнять обязанности в последние дни, так как это "его долг".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.Глава российского внешнеполитического ведомства спокойно отнесся к сообщению, что Джонсон покинул занимаемый три года пост.