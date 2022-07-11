Депутат Шеремент назвал "политической агонией" поручение Зеленского "отбить юг Украины" Фото: REUTERS

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал политической агонией приказ Владимира Зеленского отвоевать освобожденные российской армией регионы юга Украины.

"Никаких шансов по захвату освобожденных нашей армией территорий у них нет. Подобные приказы – политическая агония режима Зеленского, которая продлится совсем недолго. Эти огульные заявления не имеют ничего общего с реальностью, так как у них не осталось ни сил, ни возможностей, ни средств, ни боевого духа", - сказал он в беседе с РИА Новости.

По его словам, никакие поставки западного оружия не остановят Россию от достижения обозначенных целей.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский приказал ВСУ “отвоевать оккупированные прибрежные районы”, которые играют важную роль для экономики страны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.