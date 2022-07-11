Посол ЛНР в РФ заявил, что бегущие из Северска тербаты удерживают заградотряды националистов Фото: REUTERS

Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что город Северск в ДНР Украина пытается удержать с помощью заградительных отрядов, которые расстреливают военных при попытке бежать из города.

По его словам, в Северске в настоящее время остаются подразделения территориальных батальонов и мобилизованных нацгвардейцев, обученные части Вооруженных сил Украины были отведены в пригород или в сторону Славянска.

Посол ЛНР также отметил, что штурмовые подразделения республики еще не вошли в город, но находятся очень близко и готовятся к зачистке.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.