В Китае предрекли рост глобальной инфляции из-за ограничения цен на российскую нефть

Ограничение цен на российскую нефть грозит миру ростом инфляции Фото: Shutterstock

Ограничение цен на российскую нефть, которое активно обсуждается западными странами, негативно скажется на глобальной инфляции, так как нарушит цепочку поставок энергоносителей. Такой прогноз озвучил изданию "Хуаньцю шибао" декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян.

"Этот ценовой потолок еще больше нарушит глобальную цепочку поставок энергоносителей и спровоцирует крайнюю волатильность дальнейших цен на них, что, в свою очередь, приведет к росту глобальной инфляции и замедлению восстановления экономики", - предрек эксперт.

Боцян предупредил, что "эскалация энергетической войны между Россией и Западом" ударит по каждой из сторон. В частности, у инициаторов ценового ограничения нет альтернативы российской нефти, а Москва тем временем ищет новых покупателей и открывает новые рынки сбыта.

Как ранее писал сайт kp.ru, Соединенные Штаты и их союзники обсуждают установление предельной цены на российскую нефть на уровне 40-60 долларов за баррель. По информации западных журналистов, рассматриваются несколько вариантов ограничения доходов России от продажи нефти, которые при этом минимально повлияют на экономику США и союзников.

Напомним, аналитики американского банка JP Morgan Chase предрекли, что цены на нефть могут достигнуть 380 долларов за баррель в случае сокращения добычи в России на 5 млн баррелей в сутки. На такой шаг Москва может пойти, если "Большая семерка" примет решение об установлении потолка цен на российские энергоносители.