Bloomberg: цены на нефть достигнут 380 долларов за баррель при сокращении добычи в России

Нефть в мире резко подорожает, если Россия серьезно сократит добычу Фото: REUTERS

Цены на нефть могут достигнуть 380 долларов за баррель в случае сокращения добычи в России на 5 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков американского банка JP Morgan Chase. Напомним, по данным на 2 июля 2022 года, стоимость барреля нефти составляет около 114 долларов.

В публикации говорится, что на такой шаг Москва может пойти, если "Большая семерка" примет решение об установлении потолка цен на российские энергоносители.

При этом рассматриваются и более позитивные для Запада сценарии. Например, если Россия сократит добычу на 3 млн баррелей, то стоимость одного увеличится только до 190 долларов, полагают эксперты.

Как ранее писал сайт kp.ru, вице-премьер России Александр Новак заявил, что идея стран "Большой семерки" (G7) по введению лимита цен на российскую нефть приведет к дисбалансу на рынке и ударит по самим же инициаторам такой меры. В качестве примера Новак привел эмбарго на российский уголь, из-за которого цены на него резко подскочили из-за дефицита данного энергоносителя.

Напомним, на фоне жесткого энергетического кризиса в стране президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой поставить нефть в страну.