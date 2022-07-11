Россия направит 37,1 млрд рублей на замещение иностранного ПО

Дмитрий Чернышенко Фото: Александр ГЛУЗ

Правительство России до 2024 года выделит 37,1 млрд рублей на создание и внедрение отечественного программного обеспечения (ПО), которое заменит иностранные аналоги. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время стратегической сессии.

"Сейчас мы уже имеем до 2024 года бюджетные средства в размере 37,1 миллиарда рублей на софинансирование создания и внедрения новых отечественных решений", - констатировал Чернышенко.

По словам вице-премьера, для реализации инициативы сформировало 35 индустриальных центров компетенций (ИЦК) по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений. Они определят приоритетные направления разработки, а также сформируют технические требования к создаваемой продукции.

Работа будет вестись при софинансировании из фондов Бортника, Сколково и РФРИТ.

"Объем софинасирования по каждому из проектов составит порядка 80%, - уточнил Чернышенко. - После разработки будем внедрять программное обеспечение на предприятия отрасли, по чьему техническому заданию оно создавалось".

Заместитель председателя правительства добавил, что создаваемое ПО должно быть ориентировано на экспорт, чтобы свыше двух третей выручки вендоров приходилось на иностранные рынки.

Планируется, что разработка требуемого программного обеспечения стартует в октябре 2022 года.

Напомним, весной 2022 года Россию покинули многие зарубежные поставщики программного обеспечения (ПО), в том числе ключевые игроки рынка. С клиентами прекратили работать Microsoft, IBM, SAP, Adobe, Oracle, Norton, EPAM и многие другие. И этот список растет.

Часть вендоров полностью остановили продажи и предоставление услуг в нашей стране. Однако большинство компаний ввели ограничения на реализацию своего ПО в будущих российских проектах, но оставили за собой исполнение текущих обязательств в рамках заключенных ранее договоров. Таким образом, на ближайшее время официальный доступ западному софту в нашу страну закрыт.

Развернутые приложения никто не отберет. Вендоры лишь прекращают поддержку своих продуктов на территории России. Соответственно, всё, что уже установлено на серверах клиентов, какое-то время продолжит жить своей жизнью, но обновить версию, продлить лицензию или устранить выявленную уязвимость практически невозможно.