Цена газа в Европе на открытии торгов 11 июля 2022 обвалилась почти на 12% Фото: REUTERS

Стоимость газа в Европе на открытии торгов на бирже в понедельник, 11 июля, обвалилась почти на 12%, что произошло на фоне обнародованного накануне решения Канады о возврате отремонтированной турбины Siemens для «Северного потока». Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Согласно данным биржи, цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах сократилась до 1 620 долларов за одну тысячу кубических метров (154,5 евро за МВт*ч).

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на свои источник, знакомый с ситуацией, заявил, что в Канаде приняли решение о возврате Германии турбину для «Северного потока». Как писал сайт kp.ru, канцлер ФРГ Олаф Шольц приветствовал решение канадских властей передать газовую турбину Siemens для трубопровода.

Кроме того, накануне появилось сообщение о том, что с понедельника, 11 июля, поставки российского газа по «Северному потоку», который является главным маршрутом экспорта голубого топлива из России в Европу, временно остановлены на десять дней из-за проведения планового ежегодного техобслуживания.