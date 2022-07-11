Совершивший попытку покушения на главу района в Запорожской области смертельно ранен при задержании

Правоохранительные органы ликвидировали мужчину, обстрелявшего дом руководителя Мелитопольского района Андрея Сигуты. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 11 июля, замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов заявил, что на главу Мелитопольского района было совершено покушение, обвинив в его организации «украинский режим», а также отметив, что со стороны Киева в адрес Сигуты поступают угрозы.

Рогов сообщил, что стрелявший в дом Сигуты попытался скрыться «в лесистой местности в пригороде Мелитополя». «В результате проведенных мероприятий преступник был обнаружен. При задержании оказал вооруженное сопротивление. Ответным огнем получил ранения, не совместимые с жизнью», - написал член главного совета военно-гражданской администрации области в своем Telegram-канале

По его словам, на данный момент идут оперативно-следственные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего, а также выявлению и задержанию пособников диверсанта, а жизни Сигуты ничего не угрожает.