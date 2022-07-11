Поставки газа по "Северному потоку" прекратились 11 июля 2022

Приостановка прокачки газа по "Северному потоку" продлится 10 дней Фото: REUTERS

"Газпром" приостановил прокачку газа через "Северный поток" утром в понедельник, 11 июля 2022 года. Об этом свидетельствует данные оператора магистрали Nord Stream AG.

Функционирование газопровода приостановлено с 7:00 по московскому времени. За сутки через него прошло 63,4 миллиона кубометров газа, что примерно на том же уровне, что и в предыдущие дни

Напомним, приостановка работы связана с плановым ежегодным техническим обслуживанием. Предполагается, что оно продлится 10 дней – до 21 июля 2022 года.

Таким образом, природный газ из России продолжит поступать в страны Западной и Центральной Европы лишь по одной транзитной ветке через Украину.

Как ранее писал сайт kp.ru, в конце июня аналогичные работы производились на газопроводе "Турецкий поток". Приостановка поставок была заблаговременно согласована всеми заинтересованными сторонами.