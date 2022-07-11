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Экономика11 июля 2022 5:35

Поставки газа по "Северному потоку" прекратились 11 июля 2022

Планируется, что газопровод возобновит работу через 10 дней
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Приостановка прокачки газа по "Северному потоку" продлится 10 дней

Приостановка прокачки газа по "Северному потоку" продлится 10 дней

Фото: REUTERS

"Газпром" приостановил прокачку газа через "Северный поток" утром в понедельник, 11 июля 2022 года. Об этом свидетельствует данные оператора магистрали Nord Stream AG.

Функционирование газопровода приостановлено с 7:00 по московскому времени. За сутки через него прошло 63,4 миллиона кубометров газа, что примерно на том же уровне, что и в предыдущие дни

Напомним, приостановка работы связана с плановым ежегодным техническим обслуживанием. Предполагается, что оно продлится 10 дней – до 21 июля 2022 года.

Таким образом, природный газ из России продолжит поступать в страны Западной и Центральной Европы лишь по одной транзитной ветке через Украину.

Как ранее писал сайт kp.ru, в конце июня аналогичные работы производились на газопроводе "Турецкий поток". Приостановка поставок была заблаговременно согласована всеми заинтересованными сторонами.