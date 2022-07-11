СК показал видео допроса мужчины, случайно зарубившего казачьего атамана в Истре

Подозреваемый на допросе рассказал, как погиб атаман Сергей Капитонов Фото: Кадр видео

Следственный комитет России опубликовал видео с допроса мужчины, который случайно зарубил атамана Великого братства казачьих войск Руси и зарубежья Сергея Капитонова в подмосковной Истре.

В ходе допроса подозреваемый в причинении смерти по неосторожности подчеркнул, что не желал смерти своему другу, с которым они решили попрактиковаться в обращении шашками.

По его словам, тот злополучный день они занимались рубкой пластиковых бутылок. В момент удара по одной из них Капитонов оказался чуть сзади и правее, и рука с шашкой по инерции ударила по телу атамана, утверждает мужчина.

Как ранее писал сайт kp.ru, подозреваемый приходится Капитонову близким другом. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Сергею Капитонову было 57 лет, но он находился в отличной физической форме, которая позволяла ему лично заниматься обучением молодых казаков и публично демонстрировать свои навыки владения единоборствами.