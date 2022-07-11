Курс евро опустился ниже 1,01 доллара впервые за 20 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс евро опустился ниже 1,01 доллара впервые за 20 лет. Последний раз стоимость европейской валюты был на таком уровне в декабре 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным торгов, по состоянию на 10.50 мск курс евро к доллару составил 1,0091 доллара, а уровень прошлого закрытия составлял 1,0159 доллара. Незадолго до этого европейская валюта уже обновлял свой минимум. В минувший вторник, 5 июля, курс евро подешевел до 1,0281 доллара.

Как сообщается, такое понижение курса евро происходит на фоне опасений надвигающейся на Европу рецессии, а также высокого уровня инфляции и ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка еврозоны.

Как писал сайт kp.ru, накануне Евростат заявил о рекордной инфляции, которая была отмечена в июне 2022 года в 19 странах еврозоны, составив 8,6% против 8,1% месяцем ранее. По данным статистического агентства, инфляционные рекорд приходится на страны Балтии.