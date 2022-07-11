Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Depositphotos Фото: REUTERS

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту фотобанка Depositphotos. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Как говорится в сообщении, доступ к сайту фотобанка ограничен на основании статьи 15.3 («Реестр информации, распространяемой с нарушением закона в части ст. 15.3 и 15.3-1 Федерального закона № 149-ФЗ») федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Эта статья регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Как писал сайт kp.ru, ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту ежедневной немецкой газеты Die Welt. Это следует из данных сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам или страницам сайтов в интернете. Уточняется, что ведомство приняло соответствующие решение по требованию Генеральной прокуратуры РФ, в соответствии с регламентом блокировки ресурсов, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, а также участию в незаконных массовых акциях.