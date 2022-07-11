Минобороны России заявило, что бригада ВСУ под Северском потеряла 70% личного состава Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в понедельник, 11 июля, заявили, что действующая в районе Северска 25-я воздушно-десантная бригада Вооруженных сил Украины несет значительные потери, лишившись более 70% личного состава.

«Противник несет значительные потери на всех направлениях. Критическое положение в 25-ой отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, действующей в районе Северска», - говорится в сводке российского военного ведомства, где также сообщается, что при этом командование бригады ВСУ целенаправленно вводит в заблуждение родственников погибших украинских военных, оформляя их как пропавших без вести или дезертировавших.

Как писал сайт kp.ru, в министерстве также заявили о том, что около населенного пункта Радушного в Днепропетровской области российские ракеты «Калибр» уничтожили хранилища с боеприпасами для поставленных украинским войскам из Соединенных Штатов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.