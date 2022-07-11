В Госдуме работают над запретом пропаганды нетрадиционных отношений в РФ

Александр Хинштейн Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи работает над законопроектом о запрете пропаганды нетрадиционных отношений в кино, интернете и средствах массовой информации в России. Об этом заявил глава комитета Александр Хинштейн в понедельник, 11 июля 2022 года.

"Мы предлагаем: в целом распространить запрет на подобную пропаганду безотносительно к возрасту аудитории (в офлайн, СМИ, интернете, соцсетях, а также в онлайн-кинотеатрах)", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, если раньше грозил суд за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений только среди детей, то после принятия соответствующего закона будут караться аналогичные действия и в отношении взрослых. За нарушение запрета будет грозить административная ответственность.

Хинштейн уточнил, что инициативы уже проработаны с Роскомнадзором и Минцифрой. Осенью планируется провести их открытое обсуждение.

Депутат добавил, что полностью поддерживает эту инициативу и позицию по ней председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

Как ранее писал сайт kp.ru, Вячеслав Володин выразил мнение, что в России необходимо ввести запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей. По его словам, это позволит укрепить институт семьи.

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