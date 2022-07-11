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В мире11 июля 2022 11:49

Правительство ФРГ приняло к сведению протест Украины из-за возврата турбины для "Северного потока"

Киев обратился к Оттаве с требованием отменить решение о возврате турбины
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Правительство ФРГ приняло к сведению протест Украины из-за возврата турбины для "Северного потока"

Правительство ФРГ приняло к сведению протест Украины из-за возврата турбины для "Северного потока"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкое правительство приняло к сведению обращение Украины к Канаде с требованием отменить решение о возврате турбины Siemens для газопровода «Северный поток». Такое заявление в понедельник, 11 июля, сделал заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.

Ранее Министерство внутренних дел Украины и Минэнерго страны в общем обращении призвали канадский парламент к отмене решения о возврате Берлину отремонтированной турбины Siemens для «Северного потока».

«Мы приняли это к сведению. Но ситуация такая, что санкции ЕС не затрагивают транзит газа. Мы всегда говорили, что в отношении санкций действуют принцип, что они не должны наносить ЕС больше вреда, чем России», - сообщил официальный представитель правительства ФРГ.

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что в Канаде уже приняли решение вернуть Германии турбину Siemens для трубопровода «Северный поток». Как писал сайт kp.ru, канцлер ФРГ Олаф Шольц приветствовал такое решение канадских властей.