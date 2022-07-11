В Херсоне предотвращено покушение на главу региона Владимира Сальдо

В Херсоне предотвратили сообщение о покушении на главу военно-гражданской администрации региона Владимира Сальдо. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили местные власти.

Как говорится в сообщении, злоумышленники заложили бомбу на пути следования машины главы региона. Уточняется, что Сальдо не пострадал, поскольку заложенную бомбу удалось вовремя обнаружить.

Напомним, сегодня, 11 июля, появилось сообщение о попытке покушения на руководителя Мелитопольского района в Запорожской области Андрея Сигуты. Сообщалось, что нападавший пытался обстрелять дом руководителя района.

Как писал сайт kp.ru, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что правоохранительные органы ликвидировали нападавшего, который попытался скрыться «в лесистой местности в пригороде Мелитополя». Замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов обвинил в организации покушения «украинский режим», а также отметил, что со стороны Киева в адрес Сигуты поступают угрозы.