Арестович назвал украинцев «воинами света» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал украинцев «воинами света». Также, по его мнению, Киев возвращает в мировую политику мораль.

«Мы остаемся воинами света. И показываем ростки морали в сверхтяжелое время всему миру. Возвращая мораль в мировую политику», – написал он в своем Telegram-канале.

Арестович обратил внимание, что после начала российской военной спецоперации глава Украины не стал уезжать с Украины, вследствие чего «Запад по-другому посмотрел на Киев».

Как писал сайт kp.ru, ранее Арестович заявлял, что Украине для получения шанса нанести «поражение» российским силам требуется минимум 60 реактивных систем залпового огня (РСЗО), то есть больше, чем сейчас обещают предоставить Великобритания и США.