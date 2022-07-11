В Чувашии реализована почти треть проектов инвестпортфеля Стратегии-2035

Всего реализован 131 проект, которые вошли в инвестиционный портфель главного стратегического документа — Стратегии-2035. Объем инвестиций — 9,3 млрд руб. Всего создано 901 новое рабочее место. Об этом рассказал исполнительный директор АНО «Агентство инвестиционного развития Чувашии» Сергей Мякинин в ходе еженедельного совещания у Главы Чувашии Олега Николаева.

Как отметил Сергей Мякинин, из общего количества инвестиционных проектов сейчас на сопровождении Агентства инвестиционного развития находится 43 проекта на общую сумму 28,4 млрд рублей. При этом по 24 проектам уже заключены соглашения о намерениях по реализации инвестиционных проектов. Так, с 2022 года статус масштабного инвестиционного проекта получили 4 организации (ООО «Фабканди», ООО «Астра», ООО «Чувашский республиканский крематорий» и ООО «Волга Премиум»), общая стоимость проектов по данным организациям составляет порядка 2 млрд рублей и предусматривает создание 294 рабочих мест. Также происходит подготовка документов на признание проекта масштабным еще по 5 организациям с созданием 227 рабочих мест.

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что инвестиционные профили необходимы для более детального изучения муниципальных образований на предмет реализации их потенциала. Сегодня в инвестиционный портфель Стратегии-2035 входит более 450 инвестиционных проектов во всех сферах экономики на общую сумму 284,6 млрд рублей.