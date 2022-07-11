Daily Mail: ВСУ теряют до 20 тысяч военных в месяц, поэтому используют изощренные методы призыва Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют до 20 тысяч военных в месяц, поэтому представители украинских военкоматов используют радикальные методы призыва.

По информации британской газеты Daily Mail, жители Украины озабочены методами мобилизации военнообязанных.

Так, одна женщина рассказала о том, что чиновники догоняли 18-летнего велосипедиста. А во Львове мужчинам вручали повестки прямо у входа в церковь. В Одессе полицейские искали потенциальных солдат на пляже. В один из жителей Западной Украины поделился с журналистами, что из-за сложившейся ситуации больше не выходит из дома.

Как ранее писал сайт KP.ru, в украинских сегментах Сети все чаще встречаются сообщения от украинцев, что под мобилизацию гребут буквально всех подряд, включая инвалидов. которым по медицинским нормам нельзя служить даже в тыловых частях в мирное время. Более того, если еще недавно полиция приходила вместе с сотрудниками военкомата домой к призывникам и организовывала рейды по ночным злачным заведениям, то теперь под "мобилизационную раздачу" попали и прихожане храмов, причем, не только православных конфессий, хотя по большей части, именно православные.

Депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий до этого возмутился тем, что сообщили ему священники из Львова, где, по их словам, прямо перед церквями сотрудники военкомата выдают мужчинам, пришедшим на службу или помолиться, повестки в армию.