Express: Великобритания покупает российскую нефть в обход санкций из-за острого энергокризиса в стране Фото: Shutterstock

Великобритания покупает российскую нефть в обход санкций из-за острого энергокризиса в стране.

По информации издания Express, королевство с конца февраля 2022 года приобрело у России дизельное топливо на сумму 800 миллионов фунтов стерлингов. Британские порты получили пять партий горючего в апреле, четыре в мае и одну в прошлом месяце.

Кроме того отмечается, что помимо очищенного топлива, можно импортировать даже российскую сырую нефть.

Как писал сайт KP.ru, в ближайшее время многие британцы встанут перед выбором между сохранением семейного бюджета и проживанием в теплом помещении. Как отмечали журналисты Bloomberg, прогреть дом, принять душ или приготовить обед - стоимость всего этого взлетела до новых высот для миллионов жителей Великобритании.

Кроме того сообщалось, что в Великобритании многие предприятия могут закрыться в случае, если холодная зима спровоцирует дефицит газа, а поставки из России в Европу прекратятся. Так, крупнейшие промышленные потребители энергии готовятся предупредить правительство о том, что с приходом холодов часть заводов может остановиться из-за острой нехватки топлива и чрезвычайных мер по ограничению его использования