В Белом доме считают, что Иран намерен поставить России несколько сотен беспилотников Фото: Евгения ГУСЕВА

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран планирует передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов.

"Наша информация свидетельствует о том, что правительство Ирана готовится в ускоренном порядке предоставить России до нескольких сотен беспилотников, включая беспилотники, которые могут нести вооружения", - заявил он на брифинге для журналистов.

По его мнению, Иран планирует обучать российские силы применению этих беспилотников. Первые этапы обучения должны начаться уже в первых числах июля, добавил Салливан.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что у страны имеются практически все виды БПЛА. До этого, в ноябре 2021 года президент России Владимир Путин сообщил, что на вооружении у российской армии стоят более двух тысяч ударных беспилотных летательных аппаратов. Как отметил президент, российские военные научились эффективно отражать атаки беспилотников. Путин также поручил проанализировать ситуацию с беспилотниками на границе с Россией.