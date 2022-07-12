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В мире11 июля 2022 21:30

В Белом доме считают, что Иран намерен поставить России несколько сотен беспилотников

По его мнению, Иран планирует обучать российские силы применению этих беспилотников
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
В Белом доме считают, что Иран намерен поставить России несколько сотен беспилотников

В Белом доме считают, что Иран намерен поставить России несколько сотен беспилотников

Фото: Евгения ГУСЕВА

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран планирует передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов.

"Наша информация свидетельствует о том, что правительство Ирана готовится в ускоренном порядке предоставить России до нескольких сотен беспилотников, включая беспилотники, которые могут нести вооружения", - заявил он на брифинге для журналистов.

По его мнению, Иран планирует обучать российские силы применению этих беспилотников. Первые этапы обучения должны начаться уже в первых числах июля, добавил Салливан.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что у страны имеются практически все виды БПЛА. До этого, в ноябре 2021 года президент России Владимир Путин сообщил, что на вооружении у российской армии стоят более двух тысяч ударных беспилотных летательных аппаратов. Как отметил президент, российские военные научились эффективно отражать атаки беспилотников. Путин также поручил проанализировать ситуацию с беспилотниками на границе с Россией.