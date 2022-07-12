ТАСС: Россия разрабатывает баллистическую ракету "Змеевик" с гиперзвуковым боевым оснащением

Россия разрабатывает баллистическую ракету "Змеевик" с гиперзвуковым боевым оснащением в интересах Военно-морского флота (ВМФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника, близких к военному ведомству и оборонно-промышленному комплексу.

"Баллистическая ракета "Змеевик" с гиперзвуковым боевым оснащением разрабатывается уже достаточно давно. Она будет предназначена для поражения крупных надводных целей, в первую очередь - авианосцев", - сказал один из них.

Известно, что эта ракета может поступить на вооружение береговых ракетных частей ВМФ.

Ранее видео испытаний межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" 20 апреля 2022 года опубликовало Минобороны России. Пуск был произведен с космодрома «Плесецк» в Архангельской области, учебные боевые блоки ракеты долетели до полигона на Камчатке. Летные испытания ракеты позволили оценить правильность схемно-конструктивных и технических решений, которые были заложены при создании комплекса "Сармат".