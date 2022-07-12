Володин высмеял планы США использовать воздушные шары против гиперзвуковых ракет РФ

Вячеслав Володин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин высмеял планы Пентагона использовать воздушные шары для противодействия российским гиперзвуковым ракетам.

"Новость о том, что Пентагон начнет использовать воздушные шары против гиперзвуковых ракет России, стоит воспринимать прежде всего как провал программы американской противоракетной обороны, - написал Володин в своем телеграм-канале. - Следующий этап для Вашингтона — надувать подводные шары, — учитывая наличие у нашей страны "Посейдона".

Как ранее писал сайт kp.ru, западные журналисты сообщили, что Пентагон работает над новым планом по использованию воздушных шаров, которые, по мнению американских военных, позволят получить преимущество перед гиперзвуковым оружием России и Китая.

Шары собираются использовать в рамках обширной системы наблюдения Министерства обороны США, а позже в качестве средства обнаружения гиперзвуковых ракет. По замыслу авторов программы, такие устройства должны расположиться в стратосфере.

По неофициальным данным, за последние два года, на данный проект было потрачено примерно 3,8 миллиона долларов, и в планах Соединенных Штатов выделить еще около 27,1 миллиона долларов на фискальный следующий год.