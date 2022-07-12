Число погибших при ударе ВСУ по Новой Каховке увеличилось до семи человек

Глава ВГА Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил, что число жертв при ударе украинских силовиков по Новой Каховке увеличилось до семи человек, еще 60 человек получили ранения.

- Уже есть семь погибших точно и около 60 раненых, — сказал он, допустив, что число жертв и раненых может увеличиться.

По словам Леонтьева, в регионе был создан штаб для помощи пострадавшим. Он также выразил убеждение, что удар по городу был нанесен по приказу украинского лидера Владимира Зеленского. Леонтьев напомнил, что ранее глава минобороны Незалежной Алексей Резников о наступлении на находящиеся под контролем армии РФ территории.

Напомним, Министерство обороны РФ в понедельник, 11 июля, заявило, что российские ракеты «Калибр» уничтожили хранилища с боеприпасами для поставленных Киеву из Соединенных Штатов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, около населенного пункта Радушного в Днепропетровской области. Кроме того, были уничтожены гаубицы М777, а также самоходные пушки 2С7 «Пион». Кроме того, в заявлении Министерства обороны РФ также сообщается об уничтожении в районе населенного пункта Часов Яр, который расположен в Донецкой Народной Республики (ДНР), пункта временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).