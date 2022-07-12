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В мире12 июля 2022 6:50

Япония планирует убедить нейтральные страны G20 ввести санкции против России

Помимо этого, Токио совместно с G7 будет принимать меры для расширения эффективности рестрикций
Виктор БАЖЕНОВ
Власти Японии планируют убедить нейтральные страны G20 ввести санкции против России

Власти Японии планируют убедить нейтральные страны G20 ввести санкции против России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства иностранных дел Японии Есимаса Хаяси сообщил, что Токио планирует убедить нейтральные страны G20 ввести антироссийские санкции. Помимо этого, Япония совместно с G7 будет принимать меры для расширения эффективности рестрикций.

- В рамках формата «большой двадцатки» мы намерены попытаться побудить страны, которые сейчас нейтральны (ввести санкции против РФ), — сказал Хаяси.

Ранее правительство Японии объявило о введении новых санкциях против России и Белоруссии. В расширенный список включили 90 физических лиц и организаций из указанных стран. Об этом говорится в отчете на сайте японского кабинета министров. Ограничительные меры коснутся, в частности, вице-премьера России Дмитрия Григоренко, народного артиста РФ Сергея Ролдугина, а также Кирилла, Марину и Никиту Мордашовых – родственников председателя совета директоров ПАО «Северсталь» и ПАО «Силовые машины» Алексея Мордашова. Документ также предусматривает запрет на импорт российского золота и на предоставление услуг по бухгалтерскому учету, аудиту, консалтингу и трастовых услуг на территории РФ. Последние ограничения вступят в силу 5 сентября 2022 года, следует из текста документа.