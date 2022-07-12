Япония планирует убедить нейтральные страны G20 ввести санкции против России

Власти Японии планируют убедить нейтральные страны G20 ввести санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства иностранных дел Японии Есимаса Хаяси сообщил, что Токио планирует убедить нейтральные страны G20 ввести антироссийские санкции. Помимо этого, Япония совместно с G7 будет принимать меры для расширения эффективности рестрикций.

- В рамках формата «большой двадцатки» мы намерены попытаться побудить страны, которые сейчас нейтральны (ввести санкции против РФ), — сказал Хаяси.

Ранее правительство Японии объявило о введении новых санкциях против России и Белоруссии. В расширенный список включили 90 физических лиц и организаций из указанных стран. Об этом говорится в отчете на сайте японского кабинета министров. Ограничительные меры коснутся, в частности, вице-премьера России Дмитрия Григоренко, народного артиста РФ Сергея Ролдугина, а также Кирилла, Марину и Никиту Мордашовых – родственников председателя совета директоров ПАО «Северсталь» и ПАО «Силовые машины» Алексея Мордашова. Документ также предусматривает запрет на импорт российского золота и на предоставление услуг по бухгалтерскому учету, аудиту, консалтингу и трастовых услуг на территории РФ. Последние ограничения вступят в силу 5 сентября 2022 года, следует из текста документа.