Япония ввела санкции против еще 90 граждан и организаций из России и Белоруссии

Япония расширила антироссийские санкции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Японии объявило о введении новых санкциях против России и Белоруссии. В расширенный список включили 90 физических лиц и организаций из указанных стран. Об этом говорится в отчете на сайте японского кабинета министров во вторник, 5 июля 2022 года.

Ограничительные меры коснутся, в частности, вице-премьера России Дмитрия Григоренко, народного артиста РФ Сергея Ролдугина, а также Кирилла, Марину и Никиту Мордашовых – родственников председателя совета директоров ПАО "Северсталь" и ПАО "Силовые машины" Алексея Мордашова.

Документ также предусматривает запрет на импорт российского золота и на предоставление услуг по бухгалтерскому учету, аудиту, консалтингу и трастовых услуг на территории РФ. Последние ограничения вступят в силу 5 сентября 2022 года, следует из текста документа.

Как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна планирует внести в санкционный список более 160 российских юридических и физических лиц. По его словам, у 70 граждан планируют заморозить активы, а также ввести дополнительные экспортные санкции в отношении еще 90 российских организаций.

Напомним, в начале июня власти Японии объявили о введении санкций против Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции. Под запрет на экспорт подпали товары, "способствующие укреплению промышленной инфраструктуры".