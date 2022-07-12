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В мире12 июля 2022 8:30

Парламент Ирана анонсировал визит Путина на следующей неделе

Ранее страна подала заявку на вступление в БРИКС
Виктор БАЖЕНОВ
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин на следующей неделе посетит Иран. Об этом сообщило агентство Mehr, ссылаясь на председателя экономической комиссии иранского парламента.

- Российский президент Владимир Путин отправится в Иран на следующей неделе, — говорится в сообщении издания в социальных сетях.

Как ранее писал сайт kp.ru, представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС. Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что эти страны достойные кандидаты в содружество БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). По словам главы российского внешнеполитического ведомства, в настоящее время уже ведется подготовка к возможности принять новых членов. Окончательное решение будет приниматься консенсусно, констатировал Лавров.