Суд оштрафовал Юрия Дудя* за пропаганду нетрадиционных отношений

Юрий Дудь* Фото: YouTube

Российский журналист и блогер Юрий Дудь*(признан иноагентом в России) оштрафован на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Соответствующее решение вынес мировой судья судебного участка №271 Лефортовского суда Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

"Дудь Ю. А.* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с использованием СМИ или интернета")", - уточнили в пресс-службе суда.

Как ранее писал сайт kp.ru, комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи работает над законопроектом о запрете пропаганды нетрадиционных отношений в кино, интернете и средствах массовой информации в России.

Если раньше грозил суд за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений только среди детей, то после принятия соответствующего закона будут караться аналогичные действия и в отношении взрослых

Напомним, Минюст России расширил реестр лиц, выполняющих функции СМИ-иноагентов. 15 апреля 2022 года реестр пополнился девятью новыми фамилиями. Среди них и журналист Юрий Дудь*. Также в список включены политолог Екатерина Шульман*, карикатурист Сергей Елкин*, журналист и блогер Карен Шаинян*, руководитель психологической службы российской ЛГБТ-сети и ЛГБТ-организации "Выход" Мария Сабунаева* и журналист Кирилл Кругликов*.

*Признан лицом, выполняющим функции СМИ-иноагента