IKEA запустила онлайн-очередь для покупателей на распродаже в России

IKEA создала онлайн-очередь для покупателей на распродаже в России Фото: REUTERS

Ретейлер товаров для дома IKEA создал онлайн-очередь для желающих приобрести товары на распродаже в России. Об этом говорится на сайте компании.

В сообщении уточняется, что для совершения покупки следует подождать некоторое время на странице ожидания.

"Время ожидания зависит от единовременного количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа", - говорится в сообщении.

IKEA также предостерегла пользователей от обновления страницы ожидания. В противном случае они будут перенесены в конец очереди. Также россиянам рекомендовали добавлять интересующие товары в корзину, так как личный кабинет и список покупок недоступны.

Как ранее писал сайт kp.ru, IKEA должен был начать онлайн-распродажу в минувший вторник, 5 июля, однако не смог сделать это из-за сбоя на сайте. В связи с этим компания предложила покупателям оформлять заказы на онлайн-распродаже через заявки.

Согласно условиям участия в распродаже, одному пользователю можно заказать не более 70 штук одного артикула, вес товаров не должен превышать 1 тысячу кг, сумма покупки - не должна быть более 1 млн рублей.