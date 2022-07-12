Песков рассказал о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана

Переговоры Путина и Эрдогана пройдут 19 июля 2022 Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предстоящие переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджеп Тайп Эрдогана состоятся 19 июля текущего года.

Как уточнил представитель Кремля, 19 июля российский президент отправится в Тегеран, где проведет переговоры со своими иранским и турецким коллегами Эбрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках встречи главы государств-гарантов астанинского процесса по сирийскому урегулированию.

«Помимо трехсторонней встречи, естественно, состоятся и двусторонние. Вчера мы сообщали о предстоящих контактах на высшем уровне между Путиным и Эрдоганом, вот эта встреча как раз пройдёт именно там», - пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, днем ранее, 11 июля, состоялся телефонный разговор Путина и Эрдогана. Как писал сайт kp.ru, в Кремле сообщили, что главы государств обменялись мнениями по ситуации на Украине, в том числе речь шла о мерах по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и об экспорте зерна на международные рынки.