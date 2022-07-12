Песков заявил, что о возобновлении переговоров с Украиной пока речи не идет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о возможности возобновления переговорного процесса с Украиной, отметив, что на данный момент об этом речи не идет

Как уточнил представитель Кремля, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган не обсуждали вопрос возобновления переговоров с Украиной. «Нет, сейчас об этом речи не идет», - сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос, шла ли в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора речь о возобновлении переговоров между Москвой и Киевом.

Напомним, в минувший понедельник, 11 июля, состоялся телефонный разговор российского и турецкого президентов. Как писал сайт kp.ru, в Кремле сообщили, что главы двух государств обменялись мнениями по вопросу ситуации на Украине, в том числе обсудили меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, а также говорили об экспорте зерна на международные рынки.