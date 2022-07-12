Песков заявил, что спецоперация идет не против украинцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция Москвы на Украине не направлена против украинцев, а идет против киевского режима.

«Специальная военная операция идет не против украинцев. Она идет против режима», - заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что «весьма и весьма много» украинских граждан действительно хотят стать гражданами России, указав на то, что приняты накануне указ, упрощающий получение российского гражданства «чрезвычайно важен для большого количества людей».

Таким образом пресс-секретарь российского лидера прокомментировал вопрос о том, согласны ли в Кремле с оценкой Министерства иностранных дел Украины о том, что данный указ является посягательством на суверенитет и территориальную целостность страны.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства лицам, постоянно проживающих в ДНР, ЛНР и на Украине.