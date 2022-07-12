Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика12 июля 2022 9:42

Песков заявил, что спецоперация идет не против украинцев

По словам представителя Кремля, специальная операция направлена против режима
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков заявил, что спецоперация идет не против украинцев

Песков заявил, что спецоперация идет не против украинцев

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция Москвы на Украине не направлена против украинцев, а идет против киевского режима.

«Специальная военная операция идет не против украинцев. Она идет против режима», - заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что «весьма и весьма много» украинских граждан действительно хотят стать гражданами России, указав на то, что приняты накануне указ, упрощающий получение российского гражданства «чрезвычайно важен для большого количества людей».

Таким образом пресс-секретарь российского лидера прокомментировал вопрос о том, согласны ли в Кремле с оценкой Министерства иностранных дел Украины о том, что данный указ является посягательством на суверенитет и территориальную целостность страны.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства лицам, постоянно проживающих в ДНР, ЛНР и на Украине.