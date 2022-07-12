Европейский суд частично признал правоту оператора "Северного потока - 2"

Оператор "Северного потока - 2" получил право подать иск против ЕС для повторного рассмотрения Фото: REUTERS

Европейский суд юстиции частично признал правоту оператора "Северного потока - 2", который оспаривает дополнения в газовую директиву Евросоюза. Об этом говорится в заявлении суда.

"Суд постановил, что дополнения в директиву влияют на легальную ситуацию Nord Stream 2 AG, в результате, придя к противоположному заключению, суд общей юрисдикции допустил ошибку", – сообщает пресс-служба инстанции.

На основании этого постановления Nord Stream 2 AG может вновь подать иск против газовой директивы ЕС в Европейский суд юстиции для повторного рассмотрения.

Напомним, еще в 2019 году оператор проекта "Северный поток - 2", компания Nord Stream 2 AG инициировала арбитражное разбирательство против Европейского союза. Поводом стало несоответствие поправок к Газовой директиве Энергетической хартии, которая обязует операторов газопроводов быть полностью независимыми.

Nord Stream 2 AG настаивает, что ЕС нарушил обязательства по статьям 10 и 13 Договора к Энергетической хартии. Директива о внесении изменений дискриминирует инвестиции Nord Stream 2 AG, а ведь международное объединение обязано избегать таких ситуаций и обеспечивать справедливые и равные условия для всех участников рынка.