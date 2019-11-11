Оператор "Северного потока-2" подал в суд на Евросоюз

СЕГОДНЯ 16:36 2019-11-11T16:52:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Оператор проекта "Северный поток - 2", компания Nord Stream 2 AG инициировала арбитражное разбирательство против Европейского союза. Поводом стало несоответствие поправок к Газовой директиве Энергетической хартии. Об этом сообщил официальный представитель компании Йенс Мюллер.

По его словам, ЕС нарушил обязательства по статьям 10 и 13 Договора к Энергетической хартии. Директива о внесении изменений дискриминирует инвестиции Nord Stream 2 AG, а ведь международное объединение обязано избегать таких ситуаций и обеспечивать справедливые и равные условия для всех участников рынка.

В апреле 2019 года оператор проекта сообщил Европейской комиссии о начале спора относительно поправок к директиве, а в июне состоялась первая встреча представителей ЕК и компании, которая не принесла результатов. Тогда Nord Stream 2 AG попросила арбитражный суд определить, что ЕС нарушает свои обязательства по международному праву и обязать его исправить нарушения. Уведомление было вручено 26 сентября, сообщает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что обновленная версия Газовой директивы ЕС обязует операторов газопроводов быть полностью независимыми. Следовательно, "Газпром" теперь не может одновременно являться оператором и поставлять топливо по "Северному потоку-2".

Германия пытается внести исключения в документ, чтобы защитить инвестиции своих компаний в российско-немецкий проект, однако пока безуспешно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696791" frameborder="0"></iframe> В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU