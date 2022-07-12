Совет ЕС одобрил кредит Украине в один миллиард евро

ЕС одобрил кредит Украине в 1 миллиард евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Евросоюза одобрил кредит Украине в размере одного миллиарда евро. Об этом сообщил первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

- Министры только что одобрили кредит в €1 млрд для Украины. Это часть нашей экстренной программы макрофинансовой помощи, — сказал он.

Домбровскис добавил, что сейчас Украина нуждается в краткосрочном финансировании и ЕС готов помочь ей.

Ранее появилась информация, что Берлин тормозит выделение пакета помощи Киеву в размере 9 млрд евро, решение о котором было принято на саммите Европейского союза в конце июня текущего года. Как передает итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в Брюсселе и Киеве, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер не одобряет намерение Еврокомиссии профинансировать такую помощь за счет общего европейского долга, как это уже было в период пандемии. Сообщается, что на данный момент Германия одобрила только первый транш в размере 1 млрд евро, который должен поступить до конца июля этого года. Украина тем временем утверждает, что ежемесячно ей необходимо в 5 млрд евро.