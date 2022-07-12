Песков заявил, что слова экс-главы Польши о "расчленении" РФ не повлияют на суверенитет страны

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Слова экс-президента Польши Леха Валенсы о его желании "расчленить" Россию и "сократить численность" россиян до 50 миллионов никак не повлияют на суверенитет Российской Федерации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 12 июля 2022 года.

"Нет, не способны", - констатировал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос журналистов о гипотетическом влиянии этих слов на суверенитет государства.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова жестко ответила на упомянутое заявление Леха Валенсы, сравнив бывшего лидера Польши с известным советским маньяком Чикатило.

"Рассуждения в стиле маньяка, украинского националиста Чикатило, который между физическим сокращением населения и поеданием расчлененного мечтал "жить как в Польше", - написала Захарова.